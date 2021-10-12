Аналитики: спрос на электронику в России снизился на 15% в первом полугодии

Спрос на электронику в России снизился на 15% в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению со вторым полугодием 2020-го, заявили аналитики CloudPayments.

Об этом сообщает газета «Известия».

Средняя стоимость онлайн-покупки электроники в первом полугодии 2021-го оказалась ниже, чем в обоих полугодиях 2020 года (в прошлом году в первые шесть месяцев сумма составляла 5887 рублей, во вторые — 7731).

«Снижение онлайн-трат на электронику даже в условиях роста реальных доходов говорит о том, что россияне настороженно относятся к своему финансовому положению», — заявил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Он отметил, что традиционно продажи в этой товарной категории существенно вырастают в период праздничных дней: к Новому году, 8 Марта, 23 Февраля, а также в дни больших распродаж.

Ранее в «Авито» заявили о росте спроса на подержанные iPhone после старта продаж новой модели.