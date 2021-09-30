В «Авито» заявили о росте спроса на подержанные iPhone после старта продаж новой модели

Старт продаж смартфонов iPhone вызвал рост спроса на предыдущие модели среди россиян, заявили в «Авито».

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

По данным компании, с начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 вырос на 15%, а версия Pro стала популярнее на 26%. Интересоваться iPhone 11 Pro Max пользователи стали на 32% чаще.

Также эксперты выяснили, что линейка iPhone 12 более востребована, чем модели 2019 года.

«После старта продаж iPhone 13 мы наблюдаем рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple. IPhone 11 и iPhone 12 всё ещё являются актуальными моделями, поэтому многие решили обновить своё устройство и перейти на «яблочные» новинки», — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

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