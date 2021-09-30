В «Авито» заявили о росте спроса на подержанные iPhone после старта продаж новой модели

Короткая ссылка
Старт продаж смартфонов iPhone вызвал рост спроса на предыдущие модели среди россиян, заявили в «Авито».
В «Авито» заявили о росте спроса на подержанные iPhone после старта продаж новой модели
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз.

По данным компании, с начала продаж iPhone 13 спрос на iPhone 11 вырос на 15%, а версия Pro стала популярнее на 26%. Интересоваться iPhone 11 Pro Max пользователи стали на 32% чаще.

Также эксперты выяснили, что линейка iPhone 12 более востребована, чем модели 2019 года.

«После старта продаж iPhone 13 мы наблюдаем рост спроса на две предшествующие линейки смартфонов от Apple. IPhone 11 и iPhone 12 всё ещё являются актуальными моделями, поэтому многие решили обновить своё устройство и перейти на «яблочные» новинки», — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

Ранее психологи Лилия Габдуллина и Илья Козлов прокомментировали интерес пользователей к iPhone.

Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить