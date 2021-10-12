Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.
Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — приводит РИА Новости слова Путина.

По его словам, более высокая инфляция сильнее бьёт по наименее обеспеченным слоям населения.

«Мы должны соответствующим образом реагировать», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5—7%. 

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