Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — приводит РИА Новости слова Путина.

По его словам, более высокая инфляция сильнее бьёт по наименее обеспеченным слоям населения.

«Мы должны соответствующим образом реагировать», — отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5—7%.