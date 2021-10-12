Песков объяснил повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год объясняется зависимостью от внешних рынков и посткризисной волатильностью.

«Россия... является участником международной экономической жизни, и тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность являют собой гнёт для цен», — сказал Песков.

Он добавил, что «мы не можем быть свободными от этого влияния».

По словам Пескова, властям удаётся существенно «амортизировать этот процесс», хотя полностью справиться с ним не может ни одна страна мира.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.

Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в эфире, который провели ФАН и медиагруппа «Патриот», дал советы по хранению сбережений.