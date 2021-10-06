В ЦБ высказались о годовой инфляции в России

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Зампред ЦБ Алексей Заботкин высказался о годовой инфляции в России.
В ЦБ высказались о годовой инфляции в России
  • РИА Новости

«С точки зрения годовой инфляции — да, наверное, мы исходим из того, что в четвертом квартале мы увидим уже её замедление, но это лагирующий показатель. Для нас важнее текущий уровень инфляционного давления, который в большей степени показывает сезонно сглаженная динамика в месячных ценах», — цитирует РИА Новости Заботкина.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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