Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 до 24 часов. Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

По настоящим стандартам срок выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах.