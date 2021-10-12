Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID-19

Короткая ссылка
Роспотребнадзор предлагает сократить срок выполнения исследования на COVID-19 до 24 часов. Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID-19
  • РИА Новости

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.

По настоящим стандартам срок выполнения исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить