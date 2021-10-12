Путин проведёт переговоры с главами спецслужб стран СНГ 13 октября

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Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведёт встречу с главами спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин проведёт переговоры с главами спецслужб стран СНГ 13 октября
  • РИА Новости

«Президент России проведёт в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Участниками встречи станут директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ.

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