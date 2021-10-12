Попова рассказала о ситуации с обязательной вакцинацией от COVID-19 ряда граждан в России
- РИА Новости
«С целью повышения охвата вакцинации в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей... о привлечении к прививкам (ряда. — RT) категорий граждан», — приводит ТАСС заявление Поповой, сделанное на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что наибольшее внимание уделяется категориям, которые имеют больше всего контактов с лицами — потребителями различных услуг.
По словам Поповой, на данный момент ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет действуют в 64 субъектах России.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт в 77 из 85 регионов страны.