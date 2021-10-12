По факту пожара в жилом доме в центре Петербурга возбудили дело

В Санкт-Петербурге в связи с пожаром в жилом доме № 30 по набережной реки Карповки заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петроградского района города.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что это здание является объектом культурного наследия «Дом К.Г. Чубакова, 1911—1912 гг.».

Уточняется, что при выполнении капитального ремонта сторонней компанией были допущены нарушения установленных правил, что привело к возгоранию кровли дома, в результате чего причинён ущерб на сумму более 8,8 млн рублей.

По делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась кровля жилого дома. Были эвакуированы 100 человек. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме.