В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома

В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась кровля жилого дома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 18:16 мск 9 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. По предварительной информации, происходит горение кровли жилого дома», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пожару уже присвоен дополнительный номер сложности 1-бис.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.