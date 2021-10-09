В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома

Короткая ссылка
В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась кровля жилого дома.
В центре Петербурга загорелась кровля жилого дома
  • © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«В 18:16 мск 9 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. По предварительной информации, происходит горение кровли жилого дома», — рассказали в управлении.

Отмечается, что пожару уже присвоен дополнительный номер сложности 1-бис.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС семь единиц техники и 34 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить