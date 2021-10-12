В России новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Число летальных исходов достигло нового антирекордного показателя с момента начала пандемии в России. За прошедшие сутки в стране от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались 973 человека, сообщает оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 957 летальных случаях.

За весь период в стране зафиксировано 218 345 скончавшихся.

12 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 28 190 случаев заболевания коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 832 964 случая COVID-19.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.