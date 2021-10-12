Музыкальный продюсер Дробыш рассказал о дружбе с экс-представителем СК Маркиным

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Анастасия Белоусова
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT поделился воспоминаниями о бывшем представителе СК России Владимире Маркине, который ранее скончался.
Музыкальный продюсер Дробыш рассказал о дружбе с экс-представителем СК Маркиным
  • © пресс-служба Следственного комитета России

«Мы с ним дружили, играли в хоккей. Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень. Ему хотелось всё попробовать. И петь. У него правда неплохо получалось, у нас даже была мечта записать альбом. Но болезнь взяла своё. Так жалко. Не стало настоящего офицера русского», — рассказал продюсер.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о смерти бывшего официального представителя ведомства Владимира Маркина. Ему было 64 года. 

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