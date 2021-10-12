Путин рассказал о планах по созданию в России более 20 охраняемых территорий

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране к 2024 году планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.
Путин рассказал о планах по созданию в России более 20 охраняемых территорий
  • РИА Новости

Российский лидер отметил, что в России только на федеральном уровне 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника. Общая территория, которая находится под экологической защитой, превышает 25% от сухопутной части страны.

«При этом к 2024 году собираемся создать ещё не менее 23 новых охраняемых природных территорий», — приводит ТАСС его слова во время выступления по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что лесничим нужно разрешить привлекать к ответственности тех, кто устраивает поджоги рядом с лесами.

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