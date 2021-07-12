В Госдуме предлагают расширить полномочия лесных инспекторов

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что лесничим нужно разрешить привлекать к ответственности тех, кто устраивает поджоги рядом с лесами.
В Госдуме предлагают расширить полномочия лесных инспекторов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

Бурматов отметил, что основная причина лесных пожаров весной — это так называемые сельхозпалы, когда люди бесконтрольно жгут траву на полях и огонь по сухостою легко перекидывается на деревья.

Поэтому, по его словам, партия «Единая Россия» предусмотрела в программе на следующие пять лет работы Госдумы задачу расширения полномочий лесных инспекторов. Им предлагают дать право в километровой зоне вокруг леса составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, поджигающих траву.

Также необходимо поднять лесничим зарплаты, добавил Бурматов. По его словам, у них очень маленькие оклады.

Как передавало ранее URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить