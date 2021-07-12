В Госдуме предлагают расширить полномочия лесных инспекторов
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».
Бурматов отметил, что основная причина лесных пожаров весной — это так называемые сельхозпалы, когда люди бесконтрольно жгут траву на полях и огонь по сухостою легко перекидывается на деревья.
Поэтому, по его словам, партия «Единая Россия» предусмотрела в программе на следующие пять лет работы Госдумы задачу расширения полномочий лесных инспекторов. Им предлагают дать право в километровой зоне вокруг леса составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении лиц, поджигающих траву.
Также необходимо поднять лесничим зарплаты, добавил Бурматов. По его словам, у них очень маленькие оклады.
Как передавало ранее URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на территории региона режим ЧС в связи с крупными природными пожарами.