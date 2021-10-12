В Башкирии вводят самоизоляцию для невакцинированных от COVID-19 пожилых людей

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 13 октября в регионе вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Об этом он сказал на оперативном совещании башкирского правительства.

«Мы совместно с Минздравом проанализировали смертность... Сегодня я подготовлю и подпишу указ о том, что с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет... это касается тех, кто не вакцинирован... И с хроническими заболеваниями», — отметил он.

Вместе с этим Хабиров подчеркнул, что с соответствующей просьбой о введении обязательной самоизоляции к нему обратились руководители региональных госпиталей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.