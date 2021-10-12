«Коммерсантъ»: в России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — отметил Хуснуллин.

Как отмечается, такое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Вице-премьер также добавил, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в не связанных с алкоголем ДТП.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо продолжать повышать безопасность дорожного движения, чтобы не терять на дорогах столько людей, сколько «при военных действиях».