«Коммерсантъ»: в России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей.
«Коммерсантъ»: в России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — отметил Хуснуллин.

Как отмечается, такое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Вице-премьер также добавил, что смертность на дорогах с участием пьяных водителей снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в не связанных с алкоголем ДТП. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо продолжать повышать безопасность дорожного движения, чтобы не терять на дорогах столько людей, сколько «при военных действиях».

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