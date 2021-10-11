Аналитики назвали самые востребованные среди россиян товары

Аналитики «AliExpress Россия» назвали самые востребованные товары среди россиян в первом финансовом полугодии 2021 года.

Об этом сообщает Life.ru.

Как выяснили эксперты, наибольшей популярностью пользовались товары для дома. Число заказов на них достигло 2 млн у локальных продавцов. У них же россияне купили телефоны 1,5 млн раз.

В рамках локального сегмента с 1 апреля по 30 сентября пользователи совершили 1,3 млн заказов в категории «Красота и здоровье». Столько же пришлось на раздел с инструментами.

В категории «Электроника» жители России совершили 1,2 млн покупок. Такое же число заказов было сделано на автомобильные запчасти и аксессуары.

На продукты питания пришлось 964 тыс. заказов, на устройства для дома — 881 тыс.

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