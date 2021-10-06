Аналитики рассказали об отношении россиян к брендовой одежде

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Аналитики Lamoda рассказали об отношении россиян к брендовой одежде.
Аналитики рассказали об отношении россиян к брендовой одежде
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Как сообщает Life.ru, специалисты изучили около 2 млн заказов товаров премимум-сегмента. Выяснилось, что мужчины чаще женщин выбирают брендовую одежду — более 70% их заказов состоит из вещей премиальных марок.

Среди женщин наибольшей популярностью пользуются аксессуары — их доля составляет 27% против 18% у мужчин. К дорогим сумкам и очкам россиянки заказывают джинсы и платья из масс-маркета. Что касается обувного премиум-сегмента, то самый часто заказываемый товар — кроссовки (45%).

«Самыми популярными у пользователей являются: футболка, сумка, платье, кроссовки, джинсы, солнцезащитные очки, брюки, поло и кеды. Чаще других недорогими вещами дополняют корзину заказов покупатели брендовых футболок поло, солнцезащитных очков и сумок», — отмечается в пресс-релизе.

По данным аналитиков, за год вещи премиальных брендов россияне стали на 20% чаще приобретать вместе с товарами из масс-маркета. Доля таких заказов достигает 58%.

Ранее в пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries рассказали, сколько в среднем тратят россияне на покупку верхней одежды и обуви.

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