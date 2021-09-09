Исследование показало траты россиян на верхнюю одежду и обувь

В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries рассказали, сколько в среднем тратят россияне на покупку верхней одежды и обуви.

Об этом пишет URA.RU.

«Наиболее популярны у наших покупателей модели верхней одежды на зиму и осень стоимостью около 2—4 тыс. рублей. Тёплую обувь предпочитают приобретать по цене около 2,5—5 тыс. рублей», — рассказали в Wildberries.

В пресс-службе сообщили, что средняя стоимость одежды из осенне-зимней коллекции снизилась на 2% по сравнению с 2020 годом, отметив, что уже сейчас можно найти тёплую одежду и обувь со скидками.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.