Исследование показало траты россиян на верхнюю одежду и обувь
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Об этом пишет URA.RU.
«Наиболее популярны у наших покупателей модели верхней одежды на зиму и осень стоимостью около 2—4 тыс. рублей. Тёплую обувь предпочитают приобретать по цене около 2,5—5 тыс. рублей», — рассказали в Wildberries.
В пресс-службе сообщили, что средняя стоимость одежды из осенне-зимней коллекции снизилась на 2% по сравнению с 2020 годом, отметив, что уже сейчас можно найти тёплую одежду и обувь со скидками.
Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.