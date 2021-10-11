Власти Севастополя вводят режим QR-кодов для посещения общественных мест

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился ввести режим QR-кодов для посещения всех общественных мест города с 15 октября.
Власти Севастополя вводят режим QR-кодов для посещения общественных мест
  • AP

«Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50%, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо при отрицательном ПЦР-тесте сроком действия 7 дней», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что эту меру приходится принимать с учётом низкого уровня вакцинации.

По его словам, мера является достаточной и своевременной.

Ранее сообщалось, что в Чечне с 11 октября для посещения общественных мест будет необходимо предъявлять QR-код. 

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