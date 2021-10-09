В Чечне введут QR-коды для посещения общественных мест
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- РИА Новости
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки... оперштаб по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории Чеченской Республики», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, с 11 октября вход граждан во все организации и общественные места будет разрешён только при наличии QR-кода, бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19 либо справки о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.