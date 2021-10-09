В Чечне введут QR-коды для посещения общественных мест

В Чечне с 11 октября для посещения общественных мест будет необходимо предъявлять QR-код. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки... оперштаб по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории Чеченской Республики», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, с 11 октября вход граждан во все организации и общественные места будет разрешён только при наличии QR-кода, бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19 либо справки о перенесённом коронавирусе за последние шесть месяцев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.