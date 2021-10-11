Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 18 по 27 октября

Короткая ссылка
Московская канатная дорога, расположенная на Воробьёвых горах, закроется на техобслуживание с 18 по 27 октября.
Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 18 по 27 октября
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Канатная дорога приостанавливает работу из-за планового обслуживания весной и осенью. Проверка и наладка систем занимает от семи до десяти дней.

Нынешние технические работы связаны с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Также будет заменено масло, проведена экспертиза промышленной безопасности.

В сентябре сообщалось, что Московская канатная дорога решила подарить бесплатный проезд за признание в любви к столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить