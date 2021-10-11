Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 18 по 27 октября

Московская канатная дорога, расположенная на Воробьёвых горах, закроется на техобслуживание с 18 по 27 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Канатная дорога приостанавливает работу из-за планового обслуживания весной и осенью. Проверка и наладка систем занимает от семи до десяти дней.

Нынешние технические работы связаны с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги. Также будет заменено масло, проведена экспертиза промышленной безопасности.

В сентябре сообщалось, что Московская канатная дорога решила подарить бесплатный проезд за признание в любви к столице.