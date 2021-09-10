Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за признание в любви к столице

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Московская канатная дорога в воскресенье, 12 сентября, подарит бесплатный проезд за признание в любви к столице.
Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд за признание в любви к столице
  • © Е. Самарина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«12 сентября 2021 года, в празднование Дня города, Московская канатная дорога решила ответить взаимностью тем, кто любит нашу столицу, и подарить бесплатный проезд на Московской канатной дороге каждому, кто сделает пост с видом Москвы в Instagram и поставит хештег #люблюМоскву», — заявили в пресс-службе.

Для бесплатного проезда потребуется показать на кассе публикацию в соцсетях.

В воскресенье канатная дорога будет работать с 10:00 до 21:00.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным 11 сентября, в День города.

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