Число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет

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Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил, что число ДТП в регионе снизилось на треть за пять лет.
Число ДТП в Подмосковье снизилось на треть за пять лет
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На заседании регионального правительства с губернатором Андреем Воробьёвым Гержик отметил, что на дорогах продолжает снижаться смертность. Также уменьшается количество пострадавших.

«С начала года у нас общее снижение раненых в ДТП — 500 человек. Это такой результат, который необходимо отметить», — сказал министр.

По его словам, продолжается работа по достижению абсолютных результатов.

Со своей стороны начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов отметил, что за последние пять лет на десяти наиболее аварийных региональных автодорогах удалось сократить количество ДТП на 40%, передаёт «Радио 1».

В сентябре заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Алексей Кисляков заявил, что за десять лет количество погибших и раненных на дорогах пешеходов уменьшилось в два раза.

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