В МВД заявили о снижении числа погибших пешеходов на дорогах

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Заместитель начальника управления — начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Алексей Кисляков заявил, что за десять лет количество погибших и раненных на дорогах пешеходов уменьшилось в два раза.
В МВД заявили о снижении числа погибших пешеходов на дорогах
  • © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Несмотря на это, отметил эксперт, показатели травматизма в ДТП с участием пешеходов по-прежнему высокие.

«Основные причины ДТП — это до сих пор выезд на встречную полосу, нарушения требований сигналов светофоров, нарушения правил проезда на перекрёстках и пешеходных переходах», — сказал Кисляков в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, снижение большинства показателей аварийности продолжается.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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