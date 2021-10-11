Из торговых точек в Оренбургской области изъяли более 700 бутылок с нелегальным алкоголем
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.
Лидирует по объёму контрафакта Соль-Илецкий район, где за выходные изъято 226 бутылок безакцизного спиртного в 30 торговых точках.
В Оренбургском районе изъяли 216 бутылок без акцизных марок в 63 торговых местах.
Незаконный алкоголь также был выявлен в Акбулакском и Первомайском районах.
Всего за выходные изъято 617 различных ёмкостей с контрафактом.
За последние сутки правоохранители пресекли продажу незаконного спиртного в Илекском, Переволоцком и Грачёвском районах.
«Каждый выявленный факт будет оценён с точки зрения действующего законодательства, и виновные будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — отметили в прокуратуре.
Ранее медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области.