За последние несколько дней из торговых точек в Оренбургской области изъяли более 700 бутылок с нелегальным алкоголем.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.

Лидирует по объёму контрафакта Соль-Илецкий район, где за выходные изъято 226 бутылок безакцизного спиртного в 30 торговых точках.

В Оренбургском районе изъяли 216 бутылок без акцизных марок в 63 торговых местах.

Незаконный алкоголь также был выявлен в Акбулакском и Первомайском районах.

Всего за выходные изъято 617 различных ёмкостей с контрафактом.

За последние сутки правоохранители пресекли продажу незаконного спиртного в Илекском, Переволоцком и Грачёвском районах.

«Каждый выявленный факт будет оценён с точки зрения действующего законодательства, и виновные будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Ранее медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области.