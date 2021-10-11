Из торговых точек в Оренбургской области изъяли более 700 бутылок с нелегальным алкоголем

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За последние несколько дней из торговых точек в Оренбургской области изъяли более 700 бутылок с нелегальным алкоголем.
Из торговых точек в Оренбургской области изъяли более 700 бутылок с нелегальным алкоголем
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру.

Лидирует по объёму контрафакта Соль-Илецкий район, где за выходные изъято 226 бутылок безакцизного спиртного в 30 торговых точках.

В Оренбургском районе изъяли 216 бутылок без акцизных марок в 63 торговых местах.

Незаконный алкоголь также был выявлен в Акбулакском и Первомайском районах.

Всего за выходные изъято 617 различных ёмкостей с контрафактом.

За последние сутки правоохранители пресекли продажу незаконного спиртного в Илекском, Переволоцком и Грачёвском районах.

«Каждый выявленный факт будет оценён с точки зрения действующего законодательства, и виновные будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Ранее медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области.

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