ФССП России взыскивает с Twitter штраф почти на 13 млн рублей
- Reuters
«В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства, возбуждённые на основании постановлений мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы о взыскании с Twitter Inc. административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФССП.
Всего с начала года социальная сеть получила штрафы на сумму примерно 60 млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.