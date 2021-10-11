ФССП России взыскивает с Twitter штраф почти на 13 млн рублей

Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 12,9 млн рублей административных штрафов за отказ от удаления противоправного контента.

«В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства, возбуждённые на основании постановлений мирового судьи судебного участка №374 Таганского района Москвы о взыскании с Twitter Inc. административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФССП.

Всего с начала года социальная сеть получила штрафы на сумму примерно 60 млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.