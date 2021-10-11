В центре занятости Москвы дали советы работающим студентам

Эксперты столичного центра занятости «Моя работа» рассказали студентам, как эффективно совмещать работу с учёбой.

Об этом пишет «Москва 24».

Так, среди прочего специалисты советуют заранее распланировать свой график с учётом рабочих и учебных обязанностей, уделив внимание балансу между ними и свободному времени.

Если работа плохо сказывается на успеваемости, эксперты советуют не скрывать данную проблему от преподавателей или работодателей.

«Часто учебное заведение идёт навстречу работающим студентам в вопросах посещения или сдачи заданий. Этот принцип касается и работы: если вы своевременно расскажете руководителю о нюансах учёбы и периодах сессии, то это повысит шансы на то, что вам предоставят гибкий график», — говорится в материале.

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