Чернышенко: в России разработают национальные стандарты в сфере туризма

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в стране будут разработаны национальные стандарты в сфере безопасности туризма.

Он рассказал, что приоритетной задачей правительства является развитие внутреннего туризма.

«У нас заработал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: идёт подготовка мастер-планов территорий, инвесторы могут воспользоваться льготными кредитами, строя новые объекты во всех уголках нашей страны, а регионы воспользоваться комплексом инструментов по реализации туристического потенциала», — рассказал Чернышенко.

По его словам, также правительство считает важной задачей формирование условий, при которых «туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан». В том числе речь идёт о вопросах качества оказания услуг.

«В этой связи мною дано поручение Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, которые должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России», — заявил он.

По словам Чернышенко, срок исполнения поручения — до конца октября.

«В поручении, срок исполнения которого до конца октября текущего года, указана необходимость включения национальных стандартов в сфере туризма в программу национальной стандартизации на 2022 год», — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что глава Ростуризма по его поручению сейчас активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также в Турции, куда традиционно идёт большой турпоток из России.

Ранее Чернышенко сообщил, что объехал туристические места на Камчатке, намечен план по увеличению турпотока.