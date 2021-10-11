Ветврач Сапарова назвала способ избежать ожирения у домашних животных

Ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова рассказала, как владельцу контролировать питание своего питомца, чтобы животное не столкнулось с проблемой лишнего веса.

Об этом она сказала в беседе с «Москвой 24».

«Если даёте животному корм, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, там всегда подробно описано количество, которое положено животному с учётом его возраста и веса. В случае кормления натуральной едой лучше проконсультироваться со специалистом. Он сможет подсказать, как часто надо кормить животное, подберёт питание, отталкиваясь от породных и возрастных особенностей. К тому же ветеринар посоветует, как сделать так, чтобы натуральное кормление было сбалансированным», — объяснила Сапарова.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе Nation News предупредил о рисках использования обычного шампуня для домашних питомцев.