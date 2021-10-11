Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с гибелью женщины и детей в Москве

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ирина Мельникова заявила, что аппарат омбудсмена взял на контроль ситуацию с обнаружением тел женщины и двух детей в столице.

«Ольга Ярославская (омбудсмен. — RT) сотрудничает с правоохранительными органами, которые выясняют все обстоятельства. Она подключилась, чтобы выяснить ситуацию, которая привела к трагедии», — заявила Мельникова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По данным следствия, 11 октября возле жилого дома на улице Левобережной в Москве обнаружили тела женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.