Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с гибелью женщины и детей в Москве
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- РИА Новости
«Ольга Ярославская (омбудсмен. — RT) сотрудничает с правоохранительными органами, которые выясняют все обстоятельства. Она подключилась, чтобы выяснить ситуацию, которая привела к трагедии», — заявила Мельникова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По данным следствия, 11 октября возле жилого дома на улице Левобережной в Москве обнаружили тела женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.