Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с гибелью женщины и детей в Москве

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Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ирина Мельникова заявила, что аппарат омбудсмена взял на контроль ситуацию с обнаружением тел женщины и двух детей в столице.
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с гибелью женщины и детей в Москве
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Ольга Ярославская (омбудсмен. — RT) сотрудничает с правоохранительными органами, которые выясняют все обстоятельства. Она подключилась, чтобы выяснить ситуацию, которая привела к трагедии», — заявила Мельникова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По данным следствия, 11 октября возле жилого дома на улице Левобережной в Москве обнаружили тела женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело.

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