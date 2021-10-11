Песков прокомментировал статью Медведева об Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал статью зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, опубликованную газетой «Коммерсантъ», важной и идущей в унисон с уже озвученными мнениями на различных уровнях.

«Это очень важная публикация... Действительно, многое называется своими именами», — заявил Песков.

Он добавил, что на разных уровнях неоднократно говорилось о сложностях в установлении диалога с Украиной в связи с тем, что предыдущие договорённости не выполняются украинской стороной.

«Перспективы (встречи президентов России и Украины. — RT) пока не просматриваются», — заключил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что такая готовность неоднократно декларировалась.

По его словам, на данный момент не меняется статус по выполнению предыдущих договорённостей с Украиной.

Ранее Медведев написал в своей статье, что в отношениях с Украиной нет иного выхода, кроме ожидания там нового руководства.