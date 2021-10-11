Пострадавшего в ДТП с участием Собчак водителя перевезут в больницу Краснодара
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- РИА Новости
Об этом рассказал RT Эльдар Зарандия, руководитель организации, на которую зарегистрирован разбившийся Volkswagen.
«Он лежит в больнице. Его на вертолёте перевозят в Краснодар в больницу краевую на операцию», — рассказал Зарандия.
Мужчина добавил, что ему не известно точно, какие травмы получил водитель.
«Шейка бедра, по-моему, или таза. Раз перевозят в Краснодар — не просто так», — заявил он.
Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сидении находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
Подробнее — в материале RT.