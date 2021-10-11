Пострадавшего в ДТП с участием Собчак водителя перевезут в больницу Краснодара

Короткая ссылка
Водителя, попавшего в ДТП с автомобилем, в котором в качестве пассажира находилась телеведущая Ксения Собчак, на вертолёте перевезут в Краснодарскую краевую больницу для операции.
Пострадавшего в ДТП с участием Собчак водителя перевезут в больницу Краснодара
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом рассказал RT Эльдар Зарандия, руководитель организации, на которую зарегистрирован разбившийся Volkswagen.

«Он лежит в больнице. Его на вертолёте перевозят в Краснодар в больницу краевую на операцию», — рассказал Зарандия.

Мужчина добавил, что ему не известно точно, какие травмы получил водитель.

«Шейка бедра, по-моему, или таза. Раз перевозят в Краснодар — не просто так», — заявил он.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сидении находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить