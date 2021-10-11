В Крыму зафиксировали 526 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Выздоровели при этом 26 пациентов, скончались за сутки семь человек.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 84 286 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 71 217 человек, умерли — 2687.
Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выявили 209 новых случаев инфекции. Об этом пишет URA.RU.
«По данным на 11 октября, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах», — говорится в сообщении областного Роспотребнадзора.
При этом семь человек за сутки скончались.
Ранее стало известно, что за сутки в Москве выявили 5002 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.