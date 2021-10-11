В Крыму зафиксировали 526 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За истекшие 24 часа в Крыму зафиксировали 526 случаев коронавируса, что является максимальным суточным показателем в республике с начала пандемии.
В Крыму зафиксировали 526 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Выздоровели при этом 26 пациентов, скончались за сутки семь человек.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 84 286 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 71 217 человек, умерли — 2687.

Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выявили 209 новых случаев инфекции. Об этом пишет URA.RU.

«По данным на 11 октября, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 209 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах», — говорится в сообщении областного Роспотребнадзора.

При этом семь человек за сутки скончались.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве выявили 5002 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить