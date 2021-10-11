Столичный инновационный кластер вошёл в состав международной сети TCI Network

Короткая ссылка
Столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network.
Столичный инновационный кластер вошёл в состав международной сети TCI Network
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, благодаря участию Московского инновационного кластера (МИК) в TCI Network можно будет расширить международную кооперацию.

«Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках», — пояснила Сергунина.

По сообщениям НСН, власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить