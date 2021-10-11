Столичный инновационный кластер вошёл в состав международной сети TCI Network

Столичный инновационный кластер стал участником глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, благодаря участию Московского инновационного кластера (МИК) в TCI Network можно будет расширить международную кооперацию.

«Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках», — пояснила Сергунина.

По сообщениям НСН, власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.