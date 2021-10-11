Столичный инновационный кластер вошёл в состав международной сети TCI Network
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, благодаря участию Московского инновационного кластера (МИК) в TCI Network можно будет расширить международную кооперацию.
«Сотрудничество с ведущими технологическими организациями открывает для нас новые возможности. Например, совместные программы с кластерами других стран будут способствовать продвижению проектов московских инноваторов на зарубежных рынках», — пояснила Сергунина.
По сообщениям НСН, власти Москвы прокомментировали позиции столицы в международных рейтингах в 2021 году.