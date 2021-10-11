Пострадавший в драке в метро Москвы рассказал о планах на будущее

Роман Ковалёв, пострадавший в драке в столичном метро, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей, которые ему выплатит руководство метрополитена после соответствующего поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться... Возможно, часть пойдёт на организацию свадьбы. Хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала» — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ковалёв добавил, что был шокирован решением властей столицы выплатить ему такую сумму.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалёва, пострадавшего в московском метро во время драки с приезжими из Дагестана.

ЧП произошло после того, как молодой человек вступился за девушку.

Впоследствии уточнялось, что мэр поручил руководству метрополитена выделить Ковалёву 2 млн рублей.