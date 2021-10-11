В Новгородской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
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- РИА Новости
«Сегодня выйдет постановление главного санитарного врача, с завтрашнего дня оно начнёт действовать по обязательной вакцинации (определённых групп граждан. — RT)», — цитирует РИА Новости заявление Никитина, сделанное на заседании оперштаба.
Уточняется, что обязательная вакцинация затронет представителей следующих сфер: торговля, общепит, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование, соцзащита и образование, а также оказание услуг населению.
Кроме того, из-за ухудшения эпидемической ситуации в Новгородской области вводятся QR-коды для вакцинированных или переболевших коронавирусом для доступа в кафе, рестораны и учреждения культуры и спорта.
По словам Никитина, также в области приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий.
Ранее в Новгородской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.