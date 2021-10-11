В Новгородской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий жителей Новгородской области стартует 12 октября. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В Новгородской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сегодня выйдет постановление главного санитарного врача, с завтрашнего дня оно начнёт действовать по обязательной вакцинации (определённых групп граждан. — RT)», — цитирует РИА Новости заявление Никитина, сделанное на заседании оперштаба.

Уточняется, что обязательная вакцинация затронет представителей следующих сфер: торговля, общепит, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование, соцзащита и образование, а также оказание услуг населению.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемической ситуации в Новгородской области вводятся QR-коды для вакцинированных или переболевших коронавирусом для доступа в кафе, рестораны и учреждения культуры и спорта.

По словам Никитина, также в области приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий.

Ранее в Новгородской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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