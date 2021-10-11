В Ленинградской области полиция освободила похищенную беременную женщину

В Ленинградской области сотрудники полиции освободили похищенную беременную женщину, за которую злоумышленник требовал выкуп в размере 10 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе сообщили, что 2 октября в полицию Гатчины обратился 46-летний бизнесмен. Он рассказал об исчезновении своей 35-летней беременной сожительницы. Предпринимателю с телефона женщины поступило сообщение с требованием подготовить 10 млн рублей.

Полицейские подготовили выкуп из билетов так называемого банка приколов и отправили мать пропавшей женщины на встречу с похитителем. В итоге подозреваемого — 51-летнего уроженца Альметьевска — задержали. Похищенную нашли в квартире, которую злоумышленник снимал в Мурине.

В сообщении говорится, что мужчина требовал выкуп из-за «неких долговых обязательств».

В сентябре сообщалось, что был арестован обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области.