Обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области заключён под стражу

Короткая ссылка
Мужчина, обвиняемый в похищении в Нижегородской области девушки, которую он удерживал в подвале гаража, заключён под стражу.
Обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области заключён под стражу
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

24 августа 23-летняя девушка встретилась с ранее незнакомым ей 39-летним мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась.

Позднее местонахождение девушки установлено в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез её в гараж, где удерживал её в подвале с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении неё сексуальные преступления.

Ранее сообщалось, что в Иркутске вынесли приговор членам банды, занимавшейся вымогательством и похищением людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить