Обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области заключён под стражу

Мужчина, обвиняемый в похищении в Нижегородской области девушки, которую он удерживал в подвале гаража, заключён под стражу.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

24 августа 23-летняя девушка встретилась с ранее незнакомым ей 39-летним мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась.

Позднее местонахождение девушки установлено в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На допросе она рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез её в гараж, где удерживал её в подвале с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении неё сексуальные преступления.

Ранее сообщалось, что в Иркутске вынесли приговор членам банды, занимавшейся вымогательством и похищением людей.