В Иркутске вынесли приговор членам банды, занимавшейся вымогательством и похищением людей

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В Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей. От действий злоумышленников пострадали восемь человек.
В Иркутске вынесли приговор членам банды, занимавшейся вымогательством и похищением людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на областное СУ СК России.

Установлено, что в январе — июне 2019 года руководитель преступной группы и семь активных участников совершили ряд преступлений.

«Как правило, участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения, откуда похищали граждан. С целью вымогательства имущества потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием», — рассказали следователи.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Два фигуранта уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев.

В судебном производстве находятся материалы дела в отношении остальных членов банды, в том числе лидера.

Как ранее передавало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.

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