В Новосибирске мужчина погиб от удара током

Мужчина в Новосибирске погиб от удара током, после того как взялся за поручень лестницы бассейна в сауне.

«Компания гостей находилась в помещении сауны банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что мужчина скончался на месте.

После происшествия возбуждено уголовное дело.

18 августа председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля истребовать все материалы по делу о гибели 13-летнего подростка от удара током в Тюменской области.