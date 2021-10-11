В Новосибирске мужчина погиб от удара током

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Мужчина в Новосибирске погиб от удара током, после того как взялся за поручень лестницы бассейна в сауне.

«Компания гостей находилась в помещении сауны банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что мужчина скончался на месте.

После происшествия возбуждено уголовное дело.

18 августа председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля истребовать все материалы по делу о гибели 13-летнего подростка от удара током в Тюменской области.

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