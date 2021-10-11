В Приморье вводят обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

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В Приморье вводится требование об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности.

«Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении правительства края.

Отмечается, что в числе данных сфер есть образование, транспорт и здравоохранение.

Некоторым ведомствам необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полностью вакцинированы 42,4 млн граждан страны.

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