В Приморье вводят обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер
«Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении правительства края.
Отмечается, что в числе данных сфер есть образование, транспорт и здравоохранение.
Некоторым ведомствам необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полностью вакцинированы 42,4 млн граждан страны.