Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.

Ранее Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора России.