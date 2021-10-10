Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества

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Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества.
Путин освободил Метелева от должности замруководителя Россотрудничества
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.

Ранее Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора России.

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