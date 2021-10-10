Число погибших при крушении самолёта в Татарстане возросло до 15
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«На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни. Всего на месте работают более 50 человек, 17 единиц техники», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в МЧС сообщили о спасении семи человек с упавшего самолёта.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
Следователи начали проверку по факту происшествия.