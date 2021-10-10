Число жертв пожара в жилом доме в Кургане выросло до шести
- РИА Новости
«В результате разбора завалов обнаружены ещё тела мужчины и женщины, 1982 и 1980 годов рождения соответственно», — сообщает пресс-служба.
Их личности установлены, по предварительным данным, погибшие находились в доме в качестве гостей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в Кургане.