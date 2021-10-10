Число жертв пожара в жилом доме в Кургане выросло до шести

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Спасатели нашли ещё тела погибших при пожаре в частном жилом доме в Кургане, в результате чего число жертв возгорания возросло до шести. Об этом заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.
Число жертв пожара в жилом доме в Кургане выросло до шести
  • РИА Новости

«В результате разбора завалов обнаружены ещё тела мужчины и женщины, 1982 и 1980 годов рождения соответственно», — сообщает пресс-служба.

Их личности установлены, по предварительным данным, погибшие находились в доме в качестве гостей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в Кургане.

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