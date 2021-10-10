Число жертв пожара в жилом доме в Кургане выросло до шести

Спасатели нашли ещё тела погибших при пожаре в частном жилом доме в Кургане, в результате чего число жертв возгорания возросло до шести. Об этом заявили в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

РИА Новости

«В результате разбора завалов обнаружены ещё тела мужчины и женщины, 1982 и 1980 годов рождения соответственно», — сообщает пресс-служба. Их личности установлены, по предварительным данным, погибшие находились в доме в качестве гостей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в Кургане.