Четыре человека погибли при пожаре в Кургане

При пожаре в ночь на 10 октября в частном жилом доме в Кургане погибли две женщины и двое детей, ещё один пострадавший был госпитализирован.

Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета России.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек: двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения, и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован», — говорится в заявлении.

Органы СК возбудили уголовное дело по факту случившегося. Следователи проводят осмотр места происшествия, для установления причин гибели людей назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного оборудования.

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