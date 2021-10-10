На БКЛ в российской столице запустят поезда новой серии «Москва-2020»

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина на Большой кольцевой линии (БКЛ) запустят поезда новой серии «Москва-2020».

Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

«В общей сложности это более 100 составов, более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнётся», — заявил заммэра российской столицы по транспорту Максим Ликсутов.

Новые поезда будут оснащены USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

Ранее Ликсутов анонсировал открытие в ближайшие месяцы самого протяжённого участка московского метро, состоящего из десяти новых станций БКЛ.