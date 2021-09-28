Ликсутов сообщил о готовящемся открытии участка метро из 10 станций БКЛ

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Руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие месяцы откроется самый протяжённый участок московского метро, состоящий из десяти новых станций БКЛ.
Ликсутов сообщил о готовящемся открытии участка метро из 10 станций БКЛ
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом пишет kp.ru.

«В ближайшие месяцы будет открыт для пассажиров рекордный, самый протяжённый участок московского метро, который заработает одновременно. Его длина около 20 км. Одна из задач, поставленных мэром Москвы, — повышение транспортной доступности. Открытие десяти станций улучшит доступность транспорта для жителей 11 районов города, в которых проживают 1,4 млн человек. Станции Большой кольцевой линии вблизи дома получат почти 420 тыс. человек», — сказал Максим Ликсутов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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