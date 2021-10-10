В Москве держат на контроле ситуацию с российскими туристами в Анталье

Россияне из числа пассажиров двух задержанных рейсов обеспечены питанием и размещены в Анталье, сообщили в генконсульстве России в турецком городе.

Из-за технических неполадок в аэропорту Антальи 9 октября были задержаны вылеты двух авиарейсов с россиянами на борту.

«Сотрудники генконсульства уточнили ситуацию в администрации аэропорта, установили контакт с представителями туроператора и авиаперевозчика. Пассажирам рейса FH5631 (169 человек), следовавшего маршрутом Москва — Анталья — Шарм-эш-Шейх, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием», — приводит РИА Новости сообщение российских дипломатов.

О времени вылета нового самолёта не сообщается.

Ранее сообщалось, что самыми популярными международными направлениями для путешествий за рубеж среди россиян оказались Анталья, Стамбул и Ларнака.