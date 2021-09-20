Пассажиропоток аэропорта Пулково за восемь месяцев превысил показатели 2020 года

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С начала 2021 года аэропорт Пулково обслужил 11,6 млн пассажиров. За 2020 год пассажиропоток аэропорта составил 11 млн человек.

Об этом сообщают «Невские новости».

Самыми востребованными направлениями внутри страны оказались Москва, Сочи и Калининград. Среди международных рейсов — Анталья, Стамбул и Ларнака.

«Лидерами среди российских авиакомпаний стали «Россия», «Победа», Smartavia, «Аэрофлот» и S7 Airlines. В сумме они обслужили в Пулково 8,5 млн пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту.

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