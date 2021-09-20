Пассажиропоток аэропорта Пулково за восемь месяцев превысил показатели 2020 года
Об этом сообщают «Невские новости».
Самыми востребованными направлениями внутри страны оказались Москва, Сочи и Калининград. Среди международных рейсов — Анталья, Стамбул и Ларнака.
«Лидерами среди российских авиакомпаний стали «Россия», «Победа», Smartavia, «Аэрофлот» и S7 Airlines. В сумме они обслужили в Пулково 8,5 млн пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту.
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